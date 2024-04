Tiro a segno | Federico Nilo Maldini | “Alle Olimpiadi voglio giocarmi qualcosa di importante”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 aprile 2024)ha regalato nella giornata/serata di ieri, in base al fuso orario differenziale fra Rio de Janeiro e l’Italia, il terzo pass contingentale all’Italia delin vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024; il secondo nella specialità maschile della pistola ad aria compressa dai 10m dopo quello di Paolo Monna.arpiona il pass olimpico per Parigi 2024 all’ultima occasione! Il tiratore azzurro, classe 2001, dopo aver ottenuto il pass e la vittoria nel contest tenutosi in terra brasilia, che rientra all’interno del Final Olympic Qualification Championship, si è cosi espresso al sito dell’Unione Italiana: “Sono ...