Tifoso paga 50 euro la maglia al calciatore | caos e polemiche in Spagna

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 15 aprile 2024) Giocatore di un club spagnolo si trova al centro di una bufera mediatica. Ad alimentarla, l’insinuazione che sia stato lui stesso l’artefice. Ha dell’incredibile quanto successo in un club di Primera Federación, terza serie del campionato di calcio spagnolo. Un episodio che, in Italia, non penseremmo mai di vedere. Ma alla base c’è una motivazione. Nell’occhio del ciclone un ex cresciuto nelle giovanili del Real Madrid: il ventitreenne spagnolo Dani Lorenzo, attualmente centrocampista offensivo del Malaga. A riportare le immagini dell’accaduto è stato il seguitissimo programma spagnolo dedicato al calcio, El Chiringuito TV. In un video pubblicato sul profilo social X di El Chiringuito, infatti, si nota Dani Lorenzo nell’esatto momento in cui espone la fatidica richiesta. Dopo aver scattato un selfie con i propri tifosi, Dani Lorenzo è stato richiamato da uno di loro per richiedere in ...