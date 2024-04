Ti sei fatto rompere il c** Sanchez contestato in Spagna | l' idolo del Pd è in crisi | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) "Ti seiil c**o". Inla situazione politica è incandescente. Il governo, ostaggio degli autonomisti catalani, ha concesso l'amnistia a tutti quelli che avevano partecipato a organizzare il golpe per la secessione dal governo di Madrid. Una scelta che ha scatenato violente protesta di piazza e un conseguente crollo nei sondaggi del Partito Socialista a vantaggio dei popolari. Nelle ultime rilevazioni in vista delle elezioni europee, il Partido Popular è sondato al 36.9%, in vantaggio di oltre 7 punti sul Psoe dato al 29.5%. Se i sondaggi non sorridono, anche il sentiment generale verso il presidente socialista non è dei migliori. L'ultimo episodio di contestazione nei confronti diè avvenuto durante un suo discorso all'interno di un ospedale. Un uomo, appena il ...