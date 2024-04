Thuram si sblocca all’alba del derby | esultanza con ‘dedica’ ? TS

(Di lunedì 15 aprile 2024)è ritornato al gol ieri sera durante Inter-Cagliari. Dopo sette partite a secco tra Serie A e Champions League, il francese è ritornato a sorridere.TO ? Marcusè ritornato al gol ieri sera durante Inter-Cagliari. Il francese ha trovato la sua tredicesima marcatura stagionale, l’undicesima in campionato. Come sottolinea Tuttosport, Tikus era a secco da 554 minuti complessivi, sette partite: le due di Champions League contro l’Atletico Madrid e le cinque di campionato. L’ultima marcatura era del 16 febbraio contro la Salernitana.si è dunquetodelcontro il Milan con l’obiettivo di rivivere le gioie dell’andata quando trafisse Maignan con un eurogol. Ieri,ha giocato senza il suo partner di ...

