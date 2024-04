Thunderbolts* sarà un film sui Dark Avengers? La teoria dei fan impazza in rete

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 15 aprile 2024) Una nuovasostiene che ilcorale dei Marvel Studios sia in realtà una storia suiDopo il dibattito sull'asterisco del titolo, una nuovasu Thunderbolts stando tra i fan in, i quali sosterrebbero che ilcorale non sia altro che una storia per presentare al mondo i*. Lasarebbe avvalorata dal fatto che nel primo trailer di Captain America: Brave New World mostrato al CinemaCon, il nuovo presidente degli Stati Uniti, Thaddeus "Thunderbolt" Ross interpretato da Harrison Ford, si rivolge a Sam Wilson per incaricarlo di riformare gli. Inoltre, queste speculazioni affermano che il nome "Thunderbolts" sia un cenno ...