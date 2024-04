(Di lunedì 15 aprile 2024) Netflix amplia il suo catalogo con l’attesissima“The“, un adattamento dell’omonimo film di Guy Ritchie che ha conquistato il pubblico con una miscela unica di eleganza e criminalità organizzata. In questa, esploreremo le ragioni per cui dovreste (o non dovreste) immergervi nel mondo deipiù raffinatitelevisione. The(Noprima stagionetv Prima di darvi dei buoni motivi sul perchè vedere latv e sul perchè non vederla, ecco un pò di informazioni relative alla tramatv. LaTV, con Theo James nel ruolo principale, offre un ...

The Gentlemen, Recensione (No Spoiler) della Serie TV con i Nobili Gangster - The Gentlemen, Recensione (No Spoiler) della Serie TV con i Nobili Gangster. Perchè vederla Perchè non vederlasuperguidatv

Nielsen: l’Eras Tour di Taylor Swift debutta con 677 milioni di minuti visti in 4 giorni, The Gentlemen è un successo! - Nielsen: l'Eras Tour di Taylor Swift debutta con 677 milioni di minuti visti in 4 giorni, The Gentlemen è un successo!badtaste

The Ministry Of Ungentlemanly Warfare: Henry Cavill rivela un’inaspettata connessione tra il suo personaggio e James Bond - Nel cast anche Eiza González, Alan Ritchson (Fast X, Reacher), Henry Golding (Crazy & Rich, The Gentlemen), Henry Zaga (Beyond The Universe), Alex Pettyfer (Magic Mike, The Butler), Cary Elwes ...badtaste