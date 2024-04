The Crew | il primo gioco non è più disponibile per l’uso dagli acquirenti

(Di lunedì 15 aprile 2024) Quando acquisto non equivale più a possesso: cattive notizie per glidi Theche speravano fosse ancoraperSperavamo di aprire il lunedì con notizie ufficiali al di fuori dei rumor o quantomeno con qualcosa di più allegro, ed eccoci qui a parlare di Theche, per i giocatori che hanno pagato moneta sonante per farlo proprio, di colpo non è più. Ormai è fatto tristemente noto che il concetto di possesso con il formato digitale lascia il tempo che trova, dai sistemi di DRM (Denuvo in primis) alla chiusura dei server. Ora, forse a riprova delle precedenti affermazioni del publisher in merito al “cambiamento necessario” in direzione dell’eterno noleggio dei videogiochi, Ubisoft ha chiuso i rubinetti. E se speravate di poter giocare al ...

