The Beatles | quando i quattro di Liverpool vinsero un Premio Oscar

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 15 aprile 2024)si parla di, è difficile stilare una classifica delle loro canzoni. Eppure, nella sconfinata discografia della band inglese, c’è un pezzo che si differenzia da tutti gli altri, e quel pezzo è Let it Be. Composto da Paul McCartney, anche se, come da consuetudine, attribuito al duo Lennon-McCartney, il brano è senza dubbio uno tra i più famosi deidi. Ballad pop-rock dalle tinte gospel, è la sesta traccia del loro dodicesimo album ed è l’ultimo singolo pubblicato prima dello scioglimento ufficiale del gruppo. Sia il disco che The Long And Winding Road, ultimo atto della loro carriera condivisa, uscirono infatti dopo la rottura. A renderlo speciale, tuttavia, è il docufilm che porta il suo nome, dedicato all’esibizione del quartetto sul tetto della Apple Records. Chiamato Let it Be- Un ...