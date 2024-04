TFA Sostegno | Bruschi | “Il IX ciclo non è l’ultimo Il Ministero definirà il fabbisogno di docenti per il prossimo triennio”

TFA sostegno anno accademico 2023/24: il MUR ha pubblicato due decreti che danno il via per definire gli accessi al percorso di specializzazione. 32. 317 i posti a disposizione per le varie ... (orizzontescuola)

TFA sostegno IX ciclo a.a. 2023/24: con nota del 9 aprile 2024 il MUR ha diramato degli importanti chiarimenti sui requisiti di accesso . Ad essere in dubbio infatti era la necessità dei 24 CFU in ... (orizzontescuola)

TFA sostegno IX ciclo per l'anno accademico 2023/24: dal 7 al 10 maggio si svolgeranno le selezioni per l'accesso al percorso. Chi le supera sarà ammesso alla prova scritta. Vi sono però alcuni ... (orizzontescuola)

Sostegno, più posti per le specializzazioni e assunzioni da «Gps» - Il governo prova a tamponare l’emergenza “Sostegno” certificata dagli ultimi rapporti dell’Istat. La strategia del ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara (e in parte della sua ...ilsole24ore

Che tocca TFA per insegnare, al via il IX ciclo - E’ stato annunciato quello che, da decreto, dovrebbe essere l’ultimo ciclo del TFA, corso di specializzazione e abilitazione su Sostegno, quello che per molti può essere l’ultimo treno per riuscire ad ...laquilablog

Docenti specializzandi del Tfa Sostegno contro l'eliminazione dell'art. 59: "È un nostro diritto non essere precari" - In piazza Italia il flash mob dei docenti specializzandi del Tfa Sostegno di Foggia contro la mancata proroga dell'articolo 59. Ma un emendamento approvato in V Commissione potrebbe estendere la misur ...foggiatoday