Tesla taglia il 10% della forza lavoro Musk | “E’ la cosa che odio di più”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) New York, 15 aprile 2024 – «Non c’è niente che io odi di più, ma deve essere fatto»: con una mail interna, Elonha annunciato così il taglio di oltre il 10%di. Ovvero circa 14.000 dipendenti in tutto il mondo. Elon, Ceo diDue top manager se ne vanno Ma non è tutto: il vice presidente senior Drew Baglino ha annunciato su X (l’ex Twitter, sempre di proprietà di) di essersi dimesso dopo oltre 18 anni nell’azienda, per la quale ha guidato lo sviluppo ingegneristico delle batterie, dei motori e di altri prodotti. E un altro top manager, Rohan Patel, vicepresidente diper la politica pubblica e lo sviluppo aziendale, sarebbe in procinto di lasciare la società. Revisione ...