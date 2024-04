sono oltre 14.000 i lavoratori che hanno dovuto dire addio all'azienda di automobili elettriche. Per il CEO si tratta di un modo per ridurre i costi. La casa automobilistica ha visto ridurre le ... (fanpage)

Tesla licenzia 14mila dipendenti: il sogno green è già un incubo - Tesla taglierà più del 10 per cento della sua forza lavoro in tutto il mondo: l'annuncio in una mail firmata da Elon Musk. Vendite in calo per l'azienda antesignana del full electric ...ilgiornale

Tesla, Musk taglia 14mila posti di lavoro con una mail - Tesla taglierà più del 10% della sua forza lavoro in tutto il mondo, pari a circa 14mila dipendenti. Lo riferisce la pubblicazione tecnologica Usa Electrek, citando un'e-mail interna del patron del ...adnkronos

Tesla licenzia oltre 13 mila dipendenti: è circa il 10 per cento dell’intera forza lavoro - Tesla ha licenziato oltre 13 mila dipendenti, pari a circa il 10 per cento della sua forza lavoro a livello globale. La decisione comunicata via mail ...lettera43