Tesla licenzia 14mila persone “Dobbiamo risparmiare ogni centesimo” | dice il manager da 52 milioni di dollari

(Di lunedì 15 aprile 2024). Taglierà del 10% la propria forza lavoro a livello globale che conta 140mila addetti. In una email ai dipendenti riportata dall’agenzia Bloomberg, Elon Musk spiega che l’iniziativa è dovuta in alcuni casi alla duplicazione dei ruoli ma soprattutto alla necessità di ridurre i costi. “Mentre ci prepariamo alla prossima fase della nostra crescita, è estremamente importante guardare aaspetto della società per ridurre i costi e aumentare la produttività”, mette in evidenza Musk. Il gruppo ha uno stabilimento anche in Germania. Nella prima parte del 2024 l’andamento delle vendite della casa automobilistica americana sono state deludenti. Esi trova spiazzata dalle politiche di prezzi molto aggressivi dei concorrenti cinesi. Le vendite di vetture ...

