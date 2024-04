Tesla licenzia 14 000 dipendenti | taglio ai costi | troppo forte la concorrenza della Cina

(Di lunedì 15 aprile 2024) Nuovi tagli in: l’azienda di robotica applicata all’automotive si prepara are circa 14.000. La comunicazione è arrivata direttamente da Elon Musk, fondatore e amministratore delegato, tramite una nota interna. “Abbiamo effettuato una revisione approfondita dell’organizzazione e preso la difficile decisione di ridurre il nostro organico di oltre il 10% a livello globale“, ha scritto Musk. Facendo un rapido calcolo, considerando che a fine 2023 la forza-lavoro diammontava a poco più di 140.000 addetti, il massiccio ridimensionamento dovrebbe portare almento di circa 14.000 persone. Lacinese nel settore delle auto elettriche “Mentre prepariamo l’azienda per la nostra prossima fase di crescita, è estremamente importante esaminare ogni ...

