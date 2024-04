Terrore alla Clinica Città Studi di Milano | attacca la compagna e ferisce tre persone

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 15 aprile 2024) Momenti di pauradi. Un uomo cerca di aggredire ladue dipendenti e un paziente. L’aggressore aveva seguito la, convocata in sede per un colloquio. Prima ha cercato di aggredirla, poi è andato su tutte le furie. A quel punto ha ferito con a coltellate un infermiere, un operatore della ditta di pulizie e un paziente di 70 anni.Leggi anche: Georgia, turista di 39 anni si sporge troppo e muore per un selfie La dinamica dei fatti L’autore dell’assalto è un uomo di circa quarant’anni. Per motivi legati probabilmentegelosia, ha seguito lafino all’Istituto Clinicodi, in via ...