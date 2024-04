Terrifier 3 | le riprese dello slasher da brividi sono terminate

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ledi3 siufficialmente concluse: Art the Clown è pronto per infestare gli schermi di tutto il mondo il prossimo autunno, nel terzo capitolo della sagadiretta da Damien Leone. Il film promette di superare le aspettative, offrendo scene ancora più spaventose. Inoltre, Il wrestler professionista Chris Jericho, coinvolto nel progetto, ha anticipato che questo terzo capitolo solleverà ulteriormente l’asticella dell’horror, promettendo un’esperienza ancor più intensa rispetto ai precedenti episodi. Sebbene i dettagli sulla trama siano rimasti segreti, Leone ha sottolineato che3 si inserisce in un progetto più ampio, già concepito fin dalla conclusione del secondo film. Avverte anche i più sensibili che questo capitolo potrebbe essere particolarmente cruento, con ...