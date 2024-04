Tentato omicidio a Napoli | 31enne accoltellato ad una festa | è in pericolo di vita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024), 15 aprile 2023 – È statoad unailricoverato questa notte in gravissime condizioni. L’uomo è indiper i diversi fendenti riportati durante la lite, scoppiata a Ponti Rossi, una zona popolare a nord di. Sottoposto a un intervento chirurgico urgente, si trova ora in terapia intensiva. Chi è la vittima Originario dello Sri Lanka, ilè stato portato d’urgenza all’ospedale Cardarelli con ferite multiple da arma da taglio in diverse parti del corpo. L’uomo è arrivato in ambulanza, soccorso domenica notte dal personale del 118. Cosa è successo Dalle prime indagini avviate dal 112 – che sono comunque tuttora in corso per fare luce sulla vicenda – i carabinieri hanno constatato che l'uomo ...