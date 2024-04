Tenta di farsi un selfie in un punto panoramico chiuso al pubblico ma precipita nel vuoto e muore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) È successo tutto per una foto, o meglio per un. Inessa Polenko ha perso la vita mentre si trovava lungo le cose del Mar Nero, in untanto bello quanto pericoloso e approibito ai turisti. Qui, aldi Gagry in Goergia, la 39enne russa ha cercato di scattarsi unche le è costato la vita. La 39enne, come si vede nel video che circola online in queste ore, perde l’equilibrio edalla scogliera cadendo nel. Un ragazzo cerca subito di soccorrerla ma non riesce ad afferrarla. Il luogo dell’incidente è considerato una “Nozone”, una zona proibita per qualsiasi foto data la sua elevata pericolosità. Inessa però ha ignorato ogni tipo di cartello d’arresto e ha scavalcato la barriera ...