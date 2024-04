Tennis | Torneo Bucarest Nardi esce di scena al primo turno

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il pesarese si infortuna sul più bello e cede in tre set a Seyboth-Wild(ROMANIA) - Esordio sfortunato per Lucanel "Tiriac Open" (ATP 250 - montepremi complessivo 651.865 euro) che si sta disputando sulla terra rossa die che segna il ritorno del tour mondiale maschile nella

Roma, 14 apr. (askanews) – Carlos Alcaraz non sarà in campo all’ATP 500 di Barcellona che aveva vinto lo scorso anno. Dunque lo spagnolo perderà altri 500 punti in classifica alla fine del torneo . ... (ildenaro)

Tennis, è una terra rossa senza padrone Sinner deve adattarsi, i guai di Alcaraz e l’insofferenza di Djokovic - La campagna sul rosso ha preso il via e la sensazione è che il quadro della situazione debba ancora essere chiarito. Il Masters1000 di Montecarlo è stata occasione per ritrovare Stefanos Tsitsipas ad ...oasport

Ranking ATP: Sinner resta n°2 e punta la vetta. Balzi di Ruud e Tsitsipas, best ranking per Napolitano - Restano 9 gli italiani in top100, 16 in totale in top200. Tsitsipas torna in top10 dopo otto settimane, Ruud sale al n°6. Scendono Rublev e Rune, Djokovic fa 424 settimane da numero 1 ...ubitennis

Partita la super settimana - Un successo di squadra, il Torneo di Tennis Asd La Fenice a San Bellino. Nel comune polesano, San Bellino, il cuore dello sport batte forte con il vibrante Torneo di Tennis organizzato dalla società A ...polesine24