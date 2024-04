Roma, 14 apr. (askanews) – Carlos Alcaraz non sarà in campo all’ATP 500 di Barcellona che aveva vinto lo scorso anno. Dunque lo spagnolo perderà altri 500 punti in classifica alla fine del torneo . ... (ildenaro)

Il pesarese si infortuna sul più bello e cede in tre set a Seyboth-Wild BUCAREST (ROMANIA) - Esordio sfortunato per Luca Nardi nel "Tiriac Open" (ATP 250 - montepremi complessivo 651.865 euro) che ... (ilgiornaleditalia)

Tennis: Torneo Barcellona. Ritiro di Cazaux, Arnaldi al secondo turno - Infortunio alla caviglia per il francese, il sanremese sfiderà ora Baez BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Matteo Arnaldi avanza nel 'Barcelona ...sport.tiscali

Tennis: Torneo Bucarest. Nardi esce di scena al primo turno - Il pesarese si infortuna sul più bello e cede in tre set a Seyboth-Wild BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) - Esordio sfortunato per Luca Nardi nel "Tiriac Open" (ATP 250 - montepremi complessivo 651.865 ...sport.tiscali

Nadal: "Domani torno in campo all'ATP Barcellona". Sfiderà al 1° turno Flavio Cobolli - Rafa Nadal tornerà in campo domani per il 1° turno del Torneo ATP di Barcellona, quando sfiderà l'italiano Flavio Cobolli. La conferma in una conferenza stampa che si è tenuta nel centro sportivo cata ...sport.sky