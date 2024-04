Tennis | Carlos Alcaraz incerto sulla partecipazione a Madrid | “Al momento non ho buone sensazioni”

(Di lunedì 15 aprile 2024)ha scelto di non partecipare al torneo di Barcellona. Il numero 3 al mondo, campione del mondo in Catalogna, ha optato per il forfait a causa di un dolore al braccio destro patito poco prima del Masters1000 di Montecarlo. Dopo aver rinunciato all’apparizione nel Principato, però è arrivata un’altra assenza che non gli permetterà di difendere i 500 punti conquistati lo scorso anno con la vittoria finale.ha voluto aggiornare i giornalisti sulle sue condizioni con una conferenza stampa in cui ha voluto spiegare leda lui provate: “Al primo allenamento a Montecarlo ho sentito un forte fastidio all’avambraccio, non credevo fosse qualcosa di serio. Sono venuto qui ma il dolore si è riacutizzato, il dritto non è stato come ci aspettavamo e ogni volta che aumentavo di intensità ero sempre più ...

