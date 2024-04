Tblisi | la discussione in Parlamento sulla legge filo-russa finisce a pugni video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 15 aprile 2024) Scontri tra i deputati a, nel corso di una seduta deldella Georgia. durante l’esame del disegno disugli agenti stranieri. È successo oggi durante la sessione, trasmessa in diretta sul sito web dell’Assemblea legislativa. LEGGI ANCHE La Ue apre all'ingresso di Ucraina, Georgia, Moldova e Bosnia. Meloni: "Svolta storica" Meloni incontra Orban prima del consiglio europeo. L'Ungheria non smussa per ora le sue perplessità sul dossier ucraino Nel corso della disamina, il leader del partito di opposizione Cittadini, Aleko Elisashvili, infatti, si è scagliato contro il segretario esecutivo del Partito di governo Sogno georgiano, il deputato Mamuku Mdinaradze. Il filmato mostra Elisashvili che avanza in tribuna e colpisce Mdinaradze con un pugno al capo. Allo scontro si sono poi aggiunti altri deputati. La ...