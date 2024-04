(Di lunedì 15 aprile 2024) Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “Si passerà dal precedente paradigma, che poneva uomini e macchine come avversari, ad uno di cooperazione, sino ad arrivare poi all?ibridazione fra esseri umani e Ia”. Così Mariarosaria, professoressa di etica digitale e tecnologie di difesa e Direttrice del programma DPhill () Internet Institute Oxford, in occasione del XVIII Convegno Nazionale Asstra, in corso a Roma.?Il problema – ha continuato– sorgerà quando vi sarà discrepanza franell?ambito del processo decisionale?. ?L?Intelligenza artificiale – ha spiegato– è un agente che riesce a fare ciò che l?fa con l?intelligenza senza esserne dotata?. ?L?IA – ha aggiunto– è un?infrastruttura che comporta opportunità ma ...

Taddeo (Icss): "Si arriverà all’ibridazione tra uomo e macchina" - Roma, 15 apr. (Adnkronos) - 'Si passerà dal precedente paradigma, che poneva uomini e macchine come avversari, ad uno di cooperazione, sino ...notizie.tiscali

Gesualdo (Fism): “Dieta mediterranea e sport, prevenzione coinvolga giovani” - Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) – “Nel 2040 le malattie cardiovascolari, lo stroke, la malattia renale cronica, le malattie neurodegenerative e il diabete saranno tra le cause più frequenti di ...ilsannioquotidiano

Asstra, a Roma convegno con focus su lavoro, transizione energetica e Ai - Rafforzare il servizio di Tpl per consentire alle imprese del settore di affermarsi come driver per innovazione, sviluppo socioeconomico e occupazionale nei territori in cui operano ...adnkronos