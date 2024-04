Sydney | nuovo attacco con coltello | vescovo ferito in chiesa

(Di lunedì 15 aprile 2024) (Adnkronos) –con ilin Australia, dopo quello di sabato scorso adove sono state uccise sei persone in un centro commerciale. Ilè avvenuto in unadi Wakeley, nell'area di, dove l'aggressore si è scagliato contro ilMar Mari Emmanuel che stava pronunciando un sermone

Dopo l’ attacco di sabato scorso al centro commerciale di Sydney , stamane un uomo è entrato in una chiesa , la Christ The Good Shepherd nel quartiere di Wakeley, ed ha accoltella to alcuni fedeli, tra ... (ildifforme)

Pubblicato il 15 Aprile, 2024 (Adnkronos) – nuovo attacco con il coltello in Australia, dopo quello di sabato scorso a Sydney dove sono state uccise sei persone in un centro commerciale. Il nuovo ... (dayitalianews)

