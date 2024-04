Sydney | attacco a coltellate in una chiesa | coinvolte diverse persone

(Di lunedì 15 aprile 2024) Un tragico evento ha scosso la comunità di Wakeley, un sobborgo di, durante la celebrazione della messa domenicale. Il vescovo Mar Mari Emmanuel, insieme ad altre, è stato ferito in uncon coltello avvenuto all’interno dellalocale. Secondo quanto riportato dai media australiani, l’assalitore è stato rapidamente immobilizzato e arrestato dalle forze dell’ordine, che sono intervenute tempestivamente sulla scena. La polizia ha confermato che, fortunatamente, le condizioni dei feriti non sono gravi. L’: aggressore neutralizzato velocemente L’ha avuto luogo in un momento di raccolta spirituale, generando panico e confusione tra i fedeli presenti. Nonostante la violenza dell’assalto, l’intervento rapido ha impedito conseguenze più gravi ...

