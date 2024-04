Sydney | accoltellati vescovo e 3 fedeli

(Di lunedì 15 aprile 2024) 13.30 Ile trein una chiesa a Wakeley, nel sud-ovest di, sono statida un uomo che durante la messa si è avvicinato all'altare armato di un coltello,colpendoli. La cerimonia era trasmessa in streaming e nel video si vede l'aggressore colpire sei volte al collo e al viso il prelato, prima di essere bloccato. L'uomo è stato arrestato. Dopo l'arresto starebbe collaborando con la polizia. L'accoltellamento nella chiesa ultraortodossa "Cristo Buon pastore".

A Sydney è andato in scena un attacco con coltello in un centro commerciale . Australia sotto choc per l'aggressione al Westfield Shopping Centre di Bondi Junctio. Un uomo si sarebbe presentato nel ... (ilgiornaleditalia)

Attacco in un centro commerciale a Sydney , il Westfield Bondi Junction: sono sei le persone morte, colpite a coltellate. Morto anche l'aggressore, Ucciso da un agente sul posto. Lo ha confermato la ... (gazzettadelsud)

Sydney, altro attacco con coltello: vescovo e fedeli colpiti durante la messa - Altro assalto all’arma bianca a Sidney. In una chiesa di Wakeley, sobborgo della città dell’Australia, alcuni fedeli e il vescovo ...iltempo

Sydney, aggressione a coltellate in chiesa: feriti vescovo e fedeli - A Sydney diverse persone, tra cui il vescovo Mar Mari Emmanuel, sono stati accoltellati durante la messa in una chiesa cristiana assira di Wakeley. Secondo i media australiani i feriti non sarebbero i ...tgcom24.mediaset

A Sydney, in Australia, diverse persone fra cui un vescovo sono state accoltellate durante una messa - Lunedì un uomo ha accoltellato diverse persone, fra cui un vescovo che stava facendo un sermone, durante una messa in una chiesa vicino a Sydney, in Australia. La polizia australiana ha arresta un uom ...ilpost