(Di lunedì 15 aprile 2024) Incontro in Comune tra il sindaco Matteo Lepore, Enel e i primi cittadini di Camugnano e Castiglione dei Pepoli per fare il puntosituazione

La tragedia della centrale idroelettrica di Bargi, sul lago di Suviana , è una delle più gravi stragi sul lavoro mai avvenute in Italia. Si tratta, come è apparso evidente fin da subito, di una ... (ilrestodelcarlino)

Suviana, via alle perizie e alle indagini su forniture e manutenzione della centrale - Incontro in Comune tra il sindaco Matteo Lepore, Enel e i primi cittadini di Camugnano e Castiglione dei Pepoli per fare il punto ...bologna.repubblica

Esplosione Suviana, al via l'inchiesta: l'alternatore al centro delle indagini - Si prospettano tempi lunghi per far luce sulla strage costata la vita a 7 persone. Martedì in Sicilia il funerale di una delle vittime ...tgcom24.mediaset

Strage alla centrale di Suviana, al via l’inchiesta: sotto esame l’alternatore - BOLOGNA – Al via l’inchiesta sul disastro di Suviana, dove sono morti 7 tecnici al lavoro nella centrale idroelettrica Enel: sotto esame in particolare l’alternatore, principale indiziato per ...livesicilia