Suviana | s’indaga sull’alternatore Cosa è successo alla centrale idroelettrica?

(Di lunedì 15 aprile 2024) A quasi una settimana dal gravissimo incidente sul lavoro nelladel lago dia Bargi, sull’Appennino bolognese, la magistratura avvia le indagini.esattamente? Perché si è verificata l’esplosione che ha travolto gli operai al livello -8 dentro il lago? È stata una strage quella del 9 aprile, poco dopo le 15: ci sono stati 7 morti e 5 feriti, 3 dei quali ancora in gravi condizioni. Si è dovuto attendere il completamento delle ricerche dei dispersi, che i soccorritori hanno ritrovato tutti morti, per avviare il sequestro dei piani della. Ora la procura di Bologna metterà sotto esame, in particolare, l’alternatore. Gli inquirenti ritengono che vi sia questo elemento all’origine dell’esplosione. Ma le indagini per ricostruire quanto ...

