Supplenze 2024 | docenti in maternità e malattia da sostituire | le graduatorie sono esaurite Ecco gli INTERPELLI | chi può rispondere

Arrivato il parere del CSPI in merito all'ordinanza ministeriale sull' Aggiornamento delle GPS docenti 2024 / 2026 . Il CSPI ha rimarcato alcuni punti, uno in particolare, quello degli ... (orizzontescuola)

Graduatorie supplenti, novità in arrivo: requisiti, come presentare domanda e scadenze - La domanda per l’inserimento/aggiornamento delle graduatorie provinciali per le Supplenze si presenterà in modalità telematica per una sola provincia, dichiarando ...ilmessaggero

Il delicato compito della scelta delle 20 scuole per le Supplenze da Gps 2024 - Aggiornamento GPS e scelta delle 20 scuole Il secondo step è quello di scegliere le 20 scuole nella provincia per poi, in caso di esigenza, essere convocati per un incarico annuale o una supplenza.informazionescuola

Scuola, odissea per il concorso dei docenti: «Per la prova orale costretti a varcare il mare» - Nuoro Quindici anni di Supplenze annuali come insegnante di filosofia, altrettanti di impegno e fatica riconosciuti solo in parte, sognando di agguantare prima o poi il tanto sospirato posto fisso, ...lanuovasardegna