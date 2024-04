Superbike | GP Olanda 2024 | programma | orari | tv | streaming Si corre ad Assen dal 19 al 21 aprile

(Di lunedì 15 aprile 2024) Siamo pronti per il ritorno in pista della. Nel corso del prossimo fine settimana, infatti, vedremo in azione il round del Gran Premio di, terzo appuntamento della stagione. Sirà sullo splendido tracciato di, l’Università delle moto, per una tappa che rischia di essere già di estrema importanza per il presente e soprattutto per il prosieguo dell’annata. Arriviamo sulla pista della Drenthe con la seguente classifica generale: Nicolò Bulega è al comando con 87 punti contro i 75 di Alvaro Bautista, quindi è in terza posizione Alex Lowes a braccetto con il campione del mondo. Quarto Toprak Razgatlioglu con 71, quinto Andrea Iannone con 51, sesto Danilo Petrucci con 47, mentre è settimo Andrea Locatelli con 45. Rimane solamente 17° Jonathan Rea con appena 8 punti. Come ...

Petrucci salta Assen dopo l'infortunio: al suo posto sulla ducati Barni ci sarà Spinelli - Forfeit del pilota ternano in Olanda dopo la caduta con il cross con fratture a mascella e clavicola. "Mi dispiace, con le placche che ho non riuscirei nemmeno a infilare il casco: spero di tornare ne ...gazzetta

SBK | Petrucci operato, non sarà ad Assen. Lo sostituirà Spinelli - Sin da subito la sua presenza in Olanda è stata messa in dubbio ... L’italiano, veterano del CIV, non ha mai corso in Superbike e il round olandese rappresenterà il debutto nella classe regina per ...it.motorsport

Danilo Petrucci, come sta dopo incidente in motocross/ “La caduta più spaventosa”: sarà operato - Danilo Petrucci, incidente in motocross: come sta pilota di Superbike, sarà operato. "La caduta più spaventosa della mia vita", ha scritto sui social ...ilsussidiario