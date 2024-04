Sunak | ' il programma nucleare dell' Iran mai così avanzato'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ilnon è "mai stato a uno stadio". Lo ha sostenuto il premier britannico Rishiaggiornando la Camera dei Comuni sugli sviluppi in Medio Oriente dopo la rappresaglia di Teheran contro Israele.ha poi sollecitato la comunità internazionale all'unità, ribadendo la necessità di evitare un'escalation, ma sottolineando anche "la risposta" comune assicurata dal G7 alla Repubblica Islamica. Non ha invece raccolto la sollecitazionea sua ex ministra Suella Braverman,'ultradestra Tory, a etichettare come "terrorista" la Guardia Rivoluzionariaiana (i cosiddetti pasdaran).