Sulle sanzioni tutti d' accordo | vedremo | Iran | parla Tajani

(Di lunedì 15 aprile 2024) "Mi pare che le notizie di ieri siano incoraggianti. La decisione di non attaccare Rafah da parte di Israele e la decisione dell'di non continuare con altri attacchi vanno nella direzione di ridurre la tensione". Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioa margine del convegno promosso dal Ppe a Roma sull'agricoltura. "Credo che anche il messaggio partito dal G7 di ieri ha ottenuto qualche obiettivo come il cessate il fuoco a Gaza per liberaregli ostaggi e portare aiuti alla popolazione civile. Naturalmente l'attacco a Israele è stato condannato dall'Italia. Siamo preoccupati ma lavoriamoper la de-escalation", ha aggiunto il titolare della Farnesina. "dobbiamo prendere decisioniinsieme, si vedrà. La ...