Sul podio dopo il trapianto | È iI dono di mia moglie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Una gara a cui non avrebbe mai pensato di poter partecipare è diventata uno straordinario risultato sportivo e personale, solo cinque mesiildi rene da una donatrice d’organio speciale: sua. È la storia è di un ingegnere edile di 49 anni, Paolo Manera, di San Giacomo di Roburent (Cuneo), operato con successo all’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. Ai Campionati mondiali invernali per trapiantati, sulle nevi di Bormio, in Valtellina, Manera ha battuto i grandi favoriti della categoria, soprattutto austriaci e croati. Un successo ancor più straordinario perché ai quella gara, l’ingegnere non avrebbe neppure potuito partciapre, perché è il regolamento della manifestazione, organizzata da una società londinese, ammette solo concorrenti ad almeno un anno dal. "Ma i ...