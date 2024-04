Suki Waterhouse e Robert Pattinson | svelato il sesso del bebè | è una bambina

(Di lunedì 15 aprile 2024) La nascita del loro primorischiava quasi di passare in sordina, se nonnon fossero stati paparazzati il mese scorso mentre spingevano una carrozzina. Nessun annuncio ufficiale da parte delle due star, ma poco dopo sono la cantante aveva postato su Instagram un lungo post, accompagnato da una foto in intimo, con biberon in mano, in cui parlava delle gioie e dei dolori del post partum. Ora, invece, l’attrice ha voluto svelare indirettamente ildelnato a marzo, dal palco del Coachella dove si stava esibendo: “Si sono verificati degli eventi piuttosto grandi – ha esordito -. Adoro le donne straordinarie e sono stata molto fortunata ad avere la mia piccola, straordinaria donna e a incontrare l’amore della mia vita”. ...

Robert Pattinson, a sorpresa Suki Waterhouse svela il sesso del bebè - Suki Waterhouse ha annunciato al mondo intero di essere diventata mamma di una splendida bambina. L'annuncio è avvenuto in occasione del Coachella Festival ...105

Coachella 2024, la top 3 dei best look del primo weekend - B ack to Indio. Il primo weekend del Coachella 2024 si è appena concluso nella valle californiana, condito con tanto di look di star, influencer e Festivalgoer non meglio identificate.iodonna

Suki Waterhouse e Robert Pattinson genitori di una bambina - La cantante ha rivelato il sesso della primogenita, venuta al mondo lo scorso marzo: «Sono molto fortunata ad avere la mia piccola, straordinaria donna», ha detto dal palco del Coachella Festival. Poi ...vanityfair