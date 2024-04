Suicidi in carcere | iniziative in Campania giovedì a partire dalle 12

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl 18 aprile 2024, esattamente un mese dopo l’appello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che durante l’incontro con la rappresentanza del Corpo di Polizia Penitenziaria avvenuto al Quirinale ha dichiarato: “Suiinservono interventi urgenti.” La Conferenza nazionale dei Garanti territoriali delle persone private della libertà personale ricorderà i nomi dei detenuti morti suicida, quelli per malattia e altre cause ancora da accertare, nonché i nomi degli agenti di polizia penitenziaria che in questi mesi si sono tolti la vita. Gli 86 Garanti territoriali organizzeranno in contemporanea, in molte città italiane, presidi per leggere un appello rivolto anche alla politica e alla società civile. Inil Garante campano Samuele Ciambriello e il Garante comunale Don Tonino ...