Sui beni russi la spinta degli Stati Uniti sul G7 italiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Joe Biden lo ha fatto capire in più occasioni, sarebbe opportuno che il G7 a guida italiana, il cui appuntamento clou è previsto per il prossimo mese di giugno, in Puglia, portasse in dote un accordo politico tra i grandi della Terra al fine di monetizzare i quasi 200 miliardi disequestrati alla Banca centrale russa e detenuti in Europa, presso i forzieri della società belga Euroclear. La cifra in ballo, da girare all’Ucraina al fine di sostenerne sia lo sforzo bellico, sia la ricostruzione, si aggira sui 3 miliardi di interessi generati dai medesimi asset. Importo che molti Paesi dell’Occidente vorrebbero portare a 27 miliardi nel giro di due o tre anni. Ma c’è un problema. Non tutti sono d’accordo e, soprattutto, compatti nel procedere in tale direzione. È noto, infatti, che Francia e Germania si siano messe di traverso da diverso tempo, aggrappandosi ad alcune ...