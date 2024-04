Sudan | dieci milioni di sfollati dopo un anno di guerra Le volontarie di Emergency a Khartoum | “Tre milioni di bambini a rischio”

(Di lunedì 15 aprile 2024)undiè devastata. Distrutte gran parte delle abitazioni, delle infrastrutture e delle istituzioni governative. La capitaleese da oltre seidi abitanti è allo stremo delle forze, il 70% dei suoi cittadini l’ha abbandonata per ripararsi dagli incessanti bombardamenti. Da alcune settimane, quasi tutti i quartieri sono rimasti senza elettricità né reti di telecomunicazione. Nella grande città africana martoriata dalla, gli ospedali rimasti attivi si contano sulle dita di una mano. Nell’immensità del territorioese, il conflitto armato si è allargato fino alla regione del Darfur a ovest e in quella centrale di Kordofan, dove si continuano a registrare ripetuti attacchi indiscriminati ...

L'anniversario. Sudan, un anno dopo la guerra resta nascosta - I combattimenti, per gli equilibri di potere a Khartum, si stanno estendendo alle aree non toccate nei mesi scorsi ...avvenire

Sudan: Save the Children, metà dei bambini sulla linea del fuoco in un anno di guerra - Sudan: Save the Children, metà dei bambini sulla linea del fuoco in un anno di guerra Oltre dieci milioni sono stati ripetutamente esposti a violenze ...politicamentecorretto

Sudan, un anno di guerra e i civili allo stremo - dieci milioni di bambini si sono trovati in una zona di guerra ... E nonostante l’ampiezza della crisi il Piano di risposta umanitaria per l’interno del Sudan è finanziato solo al 6% Il prossimo 15 ...vita