Stuprata turista canadese a Palermo | seguono fino al B&B da due uomini poi arrestati

(Di lunedì 15 aprile 2024) Duedi 41 e 44 anni, entrambi palermitani, sono statiperché ritenuti responsabili di violenza sessuale di gruppo. I fatti, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, risalgono al novembre 2023. La vittima, una, sarebbe stata fatta ubriacare dai due indagati che l’hanno poi seguitaal B&B in cui alloggiava e lì l’hannoripetutamente. La donna, completamente stordita si è risvegliata sola in camera la mattina successiva e si è accorta che le erano stati rubati dei soldi. Ad avvisare i Carabinieri, i medici del Policlinico che avevano in cura il fidanzato della donna. L’uomo ha riferito che la propria compagna era stata violentata. Gli investigatori, arrivati nell’albergo per accertare se il racconto fosse vero, hanno trovato la ...