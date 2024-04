Studenti fuori sede | scade il 5 maggio la domanda di ammissione al voto per il Parlamento Europeo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) Arezzo, 15 aprile 2024 – Gliaretini che si trovano in un Comune al didella Toscana per un periodo di almeno tre mesi e all’interno del quale ricade la data delle elezioni europee, potranno votare “” per le liste e i candidati della propria circoscrizione elettorale di residenza. Se il Comune di domicilio temporaneo appartiene alla stessa circoscrizione elettorale di Arezzo, “Italia centrale” comprendente, oltre alla Toscana, Marche, Lazio, Umbria, glipotranno votare nel Comune di domicilio temporaneo. Ad esempio: un elettore aretino domiciliato per motivi di studio a Macerata, Urbino, Roma, Perugia voterà in queste città. Se invece il Comune appartiene a una circoscrizione elettorale diversa, glipotranno votare nei seggi speciali ...