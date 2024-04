Strappa l’orologio dal polso di un uomo col braccio fuori dal finestrino dell’auto | poi fugge in monopattino | preso

(Di lunedì 15 aprile 2024) Bergamo. Se ne stava tranquillo a bordo della sua auto, parcheggiata in via Angelo Maj a Bergamo. Aveva ildal, quando improvvisamente è comparso un giovane che con grande destrezza gli ha sfilatodaper poi darsi alla fuga su un. La vittima ha inseguito il rapinatore per un breve tratto con l’auto, suonando incessantemente il clacson e richiamando così l’attenzione di una pattuglia delle Volanti della Questura impegnata a perlustrare una zona centrale della città. Immediatamente intervenuti, gli agenti hanno bloccato il soggetto: un minorenne di origine straniera, senza precedenti penali, denunciato in stato di libertà alla Procura dei Minorenni, in attesa anche di valutare altri provvedimenti di prevenzione nei suoi ...

