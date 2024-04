Strage di Suviana | domani nella Chiesa madre di Sinagra i funerali del messinese Vincenzo Franchina

(Di lunedì 15 aprile 2024) Si terrannopomeriggio a, in provincia di Messina, idi, il tecnico di 36 anni morto con altri colleghi nell’esplosione della centrale idroelettrica di, nel Bolognese. Una volta arrivata a, la salma sarà portatae alle 16 sarà celebrato il funerale. In occasione dell’ultimo saluto al giovane, il Comune diha...

La tragedia della centrale idroelettrica di Bargi, sul lago di Suviana , è una delle più gravi stragi sul lavoro mai avvenute in Italia. Si tratta, come è apparso evidente fin da subito, di una ... (ilrestodelcarlino)

Strage di Suviana, domani i funerali di Mario Pisani nel Tarantino - A San Marzano di San Giuseppe i funerali del 73enne, una delle sette vittime della Strage della centrale idroelettrica. Il sindaco Francesco Leo, proclamerà il lutto cittadino.trmtv

Breaking News delle 11.00 | Israele chiede sanzioni contro Teheran - In questa edizione: Israele chiede sanzioni contro Teheran, G7, "Evitare escalation", Massima allerta in Italia, Attacchi russi in Ucraina, Al via l'inchiesta per la Strage di Suviana, Calcio, Cagliar ...tgcom24.mediaset

Breve cronaca sugli ultimi incidenti sul lavoro: una Strage senza fine! - Dall'Emilia Romagna alla Sicilia, i lavoratori continuano a morire sul luogo di lavoro quotidianamente. Nel pomeriggio di qualche giorno fa, a Milazzo, ...pressenza