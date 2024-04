Stracinisello | una giornata di sport

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 aprile 2024) Unadie salute per la 19esima edizione della, che si è tenuta ieri. Migliaia di persone hanno partecipato alla manifestazione, correndo e camminando dalla sede dell’Avis di via Marconi con quattro diversi percorsi di 5, 10, 15 e 21 chilometri. Una kermesse resa possibile da Avisiva, Avis e da tutti i volontari delle associazioni che hanno dato un grosso aiuto per organizzare un evento storico e importante per Cinisello Balsamo. Scuole, famiglie, onlus, tantissimi bambini, appassionati e i gruppi di cammino hanno letteralmente invaso il Parco Nord, rendendo Cinisello sempre più una "Città delloe del cammino", come recita il prestigioso titolo conquistato due anni fa. La gara podistica, aperta a tutti, runner e non solo, ha lanciato sul territorio anche ...