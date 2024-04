Stefanos Tsitsipas elogia Jannik Sinner | “Lui è un giocatore formidabile | tra i favoriti della stagione sulla terra”

Stefanos Tsitsipas ha vinto per la terza volta in carriera il Masters 1000 di Montecarlo : il greco, dopo il successo con polemiche ieri contro Jannik Sinner , è riuscito a battere nettamente in ... (oasport)

Adriano Panatta rifà il gesto che ha fatto Jannik Sinner a Montecarlo dopo l’errore arbitrale e che nessuno ha notato - Adriano Panatta ha notato un gesto di Jannik Sinner, segno di frustrazione, durante la semifinale a Montecarlo che è stata decisiva per l'esito del match. Il momento critico del match e la reazione di ...baritalianews

Djokovic n.1 Atp per la 421^ settimana, Sinner saldo al 2° posto - Il campione Stefanos Tsitsipas, tornato in Top 10 dopo otto settimane di assenza, è numero 7. Casper Ruud, sconfitto in finale e ancora senza titoli all'attivo in tornei di categoria superiore agli ...sport.tiscali

Francesca Schiavone parla di Jannik Sinner: "Esempi come lui servono tantissimo" - La giocatrice italiana Francesca Schiavone, ex numero 4 del mondo e campionessa del Roland Garros 2010 oltre che finalista della successiva edizione del torneo parigino, elogia Jannik Sinner. In un'in ...tennisworlditalia