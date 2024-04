Statistiche Atalanta-Verona 2-2 | i numeri della partita

(Di lunedì 15 aprile 2024) Lee idi, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024.a due volti con un primo tempo totalmente dominato dai ragazzi di Gian Piero Gasperini che trovano la rete del vantaggio grazie ad uno scatenato Gianluca Scamacca ed il gol del raddoppio con la volata solitaria di Ederson. Pasalic e compagni sfiorano ripetutamente il gol del 3-0 che, con tutta probabilità, avrebbe chiuso l’incontro e nella ripresa ne pagano le conseguenze. Ilin cinque minuti, tra il 56? e il 60?, rimette in piedi unache sembrava compromessa: prima Lazovic fa 2-1 poi Noslin beffa un incerto Carnesecchi in uscita e fa 2-2. Ecco tutti idi unaanche ...

