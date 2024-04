Stati Uniti | Trump | “Il mio processo è un attacco all’America”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 15 aprile 2024) L’ex presidente degliDonaldha definito il suoa New York un “” e una “persecuzione politica”. “Non è mai successo niente di simile prima”, ha detto l’ex presidente USA entrando nel tribunale di Manhattan per l’inizio del procedimento a suo carico sui pagamenti alla porno star Stormy Daniels. “Quando entrerò in quell’aula so che avrò dietro di me l’amore di 200 milioni di americani e che lotterò per la libertà di 325 milioni di americani!”, ha scrittosu Truth prima di entrare in tribunale.