Sparatoria sul set del film Rust | l’armiera condannata a 18 mesi per omicidio colposo

(Di lunedì 15 aprile 2024) Diciottodi reclusione per. Questa la condanna decisa a danno di Hannah Gutierrez-Reed,delwestern, a seguito della morte di Halyna Hutchins, la direttrice della fotografia delcon Alec Baldwin. La donna era deceduta sul set a seguito di un incidente avvenuto nell’ottobre del 2021. La decisione è stata presa dalla giudice americana Mary Marlowe Sommer:dovrà scontare la pena in un carcere del New Mexico. Anche Baldwin, che aveva in mano la pistola dalla quale era partito il colpo letale, è stato incriminato per: il processo contro di lui comincerà in luglio. Gutierrez-Reed era responsabile della sicurezza e buona manutenzione delle armi sul ...