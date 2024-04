Spal | colpaccio a Chiavari La salvezza è a un passo

(Di lunedì 15 aprile 2024)porta di nuovo fortuna alla, che sbanca lo stadio Comunale per la terza volta di fila compiendo altri tre passi verso unaormai a portata di mano. I biancazzurri partono malissimo, ma hanno la forza di ribaltare la situazione tra la fine del primo primo e l’inizio della ripresa con Valentini e Petrovic. Con questa vittoria lasupera in un colpo solo due squadre, il Sestri Levante (ko ad Ancona) e proprio la Virtus Entella. E a due giornate dalla fine del campionato ora sono sette le formazioni allele di Antenucci e compagni che possono festeggiare ladomenica prossima al Mazza davanti al proprio pubblico. Dopo Carraro e Antenucci, mister Di Carlo deve rinunciare in extremis ad altri tre titolari. Tripaldelli è indisponibile a causa di un ...

La ricerca della continuità . La Spal va a caccia del colpaccio sul campo del Pescara , dove in realtà anche un punticino utile a muovere la classifica non sarebbe da disprezzare. A patto ... (sport.quotidiano)

Pontedera, 16 marzo 2024 – C'è stato bisogno di attendere il recupero finale , ma il 2-1 in rimonta del Pontedera sulla Spal è un successo meritato. Ospiti in vantaggio nella prima frazione con un ... (sport.quotidiano)

Scontro tra le deluse del torneo. Spal, con l’Entella per chiudere - L’Entella gioca col 3-5-2, ma possiede caratteristiche in qualche modo simili a quelle della Spal. Quindi una buona fase difensiva (i liguri hanno la quarta miglior difesa) abbinata alla difficoltà a ...ilrestodelcarlino

Risultati Serie C, Classifiche/ Avellino da incorniciare! Diretta gol live score (7 aprile 2024) - Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score delle 17 partite che domenica 7 aprile si giocano nella 35^ giornata per i gironi A, B e C.ilsussidiario

Giovanili biancazzurre. Primavera, che peccato: raggiunta allo scadere - La Spal Primavera torna da Cremona con un punto che lascia tanti rimpianti alla squadra di Grieco. Sul campo della Cremonese – che nel turno precedente aveva festeggiato la promozione in Primavera 1 c ...ilrestodelcarlino