Spaccio da finestra con ordinazioni telefoniche | Due arresti

(Di lunedì 15 aprile 2024) I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Casilina hanno dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dall’ufficio G.I.P. del Tribunale di Roma, che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di due cugini appartenenti ad una nota famiglia di origine sinti, gravemente indiziati, in concorso, dei reati di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. Il provvedimento scaturisce da un’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma e condotta dai Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina, dal maggio al dicembre del 2021, nell’ambito della quale sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico dei due soggetti in ordine al fatto che avessero avviato un’attività dial dettaglio che aveva come base un appartamento occupato sito al pianterreno di uno stabile in via ...