Sospetta rottura del crociato | batosta per il club di Serie A | cambia tutto sul mercato

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 15 aprile 2024) Un titolatissimo di undiA termina in anticipo la sua stagione e non potrà partecipare ad Euro 2024. LaA 2023/2024 sta per giungere al termine e moltisono alla ricerca di punti vitali per raggiungere gli obiettivi stagionali. Mancano solo sei giornate alla fine del campionato e il Bologna, grande rivelazione di questaA, è ancora in piena corsa per la prossima Champions League. Per raggiungere quest’obiettivo, Thiago Motta, dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti. Si tratta di Lewis Ferguson, che sabato, contro il Monza, è uscito dal campo per un brutto infortunio al ginocchio. A seguito di un contrasto di gioco con Birindelli avvenuto al 13? della ripresa, il centrocampista scozzese ha accusato un forte dolore che l’ha costretto a lasciare il terreno ...