Sos truffe anziani nel Napoletano | sindaco chatta con i cittadini

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono il vostroEnzo Cuomo, non aprite la porta delle vostre case a sconosciuti, potrebbero essere truffatori”. Comincia così il messaggio vocale che ildi Portici, Enzo Cuomo, ha inviato a tutti iallarmato dal picco di episodi di truffa e rapina ai danni diregistrati nel suo e negli altri comuni vesuviani. A rendere possibile la speciale comunicazione, che raggiunge attraverso utenze fisse e mobili tutte le persone residenti in un’area geografica stabilita, è l’app ‘Sindaci in Contatto 2.0’. “Ho sempre improntato la mia attività disu un contatto stretto e quotidiano coi– spiega all’Ansa Enzo Cuomo,dal 2004, alla sua quarta legislatura con una parentesi come senatore della ...