Soldi per parcheggiare tra Stadio Olimpico e Auditorium | 7 milioni di euro rubati allo Stato

Nella parrocchia di San Zero a Olgiate Molgora sono arrivati un milione di euro da un benefattore rimasto anonimo . Il parroco: "Mi sono arrivati direttamente sul conto e sono per i fedeli, mica per ... (fanpage)

14.30 Al via oggi a New York il processo penale per Trump, il primo per un ex presidente degli Stati Uniti. Il tycoon è accusato di 34 capi di imputazione, in particolare di aver falsificato ... (televideo.rai)